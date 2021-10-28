Kocaeli'de vahşet: Sevgilisini öldürdü, cesedi taksiyle karakola götürdü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, taksiyle ormanlık alana giden bir kişi burada kız arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Taksiciyi tehdit eden zanlı, araca el koyarak cesetle birlikte karakola gitti.
Genel 28.10.2021, 10:30 28.10.2021, 10:41
Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Şüpheli, burada polis ekiplerince gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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