Kocaeli'de vahşet: Sevgilisini öldürdü, cesedi taksiyle karakola götürdü

Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.



Şüpheli, burada polis ekiplerince gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.