Kocaeli'de park halindeki otomobil yandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Genel 23.10.2022, 09:28
Derbent Mahallesi Bayraktepe mevkisinde Kamil Dursunoğlu'na ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kısa sürede alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
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