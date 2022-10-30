Kocaeli'de otomobille minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin düğünden dönenleri taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.
Genel 30.10.2022, 09:17 30.10.2022, 09:48
Yahyakaptan Mahallesi Otogar Köprülü Kavşağı Kandıra istikametinde ilerleyen Durdu B. idaresindeki otomobil, Karamürsel ilçesindeki bir düğün töreninden dönenleri taşıyan Erdal A. yönetimindeki minibüse çarptı.
Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.
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