Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sokaktaki evlere kötü koku sızması nedeniyle bölgedeki kanalizasyon hattında temizleme çalışması başlatıldı.
Genel 15.08.2022, 07:28
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evlerin giderlerinden gelen kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kanalizasyona dökülen bir kimyasal maddeden kaynaklanabileceği üzerine AFAD ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerini olay yerine çağırdı.
AFAD ekiplerince yapılan ölçümler ve bölgedeki kanalizasyon hattında yapılan incelemeler sonucunda kokunun, kanalizasyon hattındaki tıkanıklıktan kaynaklandığı tespit edildi.
Olay yerine çağrılan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerince, kanalizasyon hattında temizleme çalışması başlatıldı.
24
gök gürültülü hafif yağmurlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Alanyaspor
|2
|4
|4. Beşiktaş
|2
|4
|5. Gaziantep FK
|2
|4
|6. Başakşehir
|1
|3
|7. Giresunspor
|2
|3
|8. Antalyaspor
|2
|3
|9. Galatasaray
|2
|3
|10. Kayserispor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Keçiörengücü
|1
|1
|9. Rizespor
|1
|1
|10. Adanaspor
|0
|0
|11. Bandırmaspor
|0
|0
|12. Erzurumspor
|0
|0
|13. Pendikspor
|0
|0
|14. Tuzlaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Fulham
|2
|2
|13. Liverpool
|1
|1
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Southampton
|2
|1
|17. Everton
|2
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Real Madrid
|1
|3
|4. Real Sociedad
|1
|3
|5. Valencia
|1
|3
|6. Celta Vigo
|1
|1
|7. Espanyol
|1
|1
|8. Barcelona
|1
|1
|9. Rayo Vallecano
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|0
|0
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Elche
|0
|0
|13. Getafe
|0
|0
|14. Mallorca
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Almeria
|1
|0
|17. Sevilla
|1
|0
|18. Cadiz
|1
|0
|19. Girona
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0