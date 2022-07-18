Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 1 kişi bıçaklandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.
Genel 18.07.2022, 07:23
Kazım Karabekir Mahallesi Battal Gazi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.B. ve Ş.K, bıçakla 18 yaşındaki M.B'yi bacağından yaraladı. Olayda 19 yaşındaki M.A. ise darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli A.B. ile Ş.K, gözaltına alındı.
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