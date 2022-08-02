Kocaeli'de fabrika yangın çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gıda fabrikasında yangın çıktı.Dumandan etkilenen 6 işçi tedavi altına alındı.
Genel 02.08.2022, 13:28
Balçık Mahallesi 3257 Sokak'ta bulunan bir gıda fabrikasında, kızartma kazanında parlama nedeniyle çıkan yangın bacaya sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada yangını söndürmeye çalışan 6 işçi dumandan etkilendi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA
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