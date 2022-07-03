Kocaeli'de depo ve imalat atölyesinde yangın
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangında plastik geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken atölye kullanılamaz hale geldi.
Genel 03.07.2022, 12:41
Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'taki plastik geri dönüşüm firmasının depo ve imalat atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında depo ve imalat atölyesi kullanılamaz hale geldi.
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