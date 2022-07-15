Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın

Alikahya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir çelik fabrikasının asitleme bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının başlamasının ardından işçiler fabrikadan çıkarıldı.

Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiyenin soğutma çalışmalarının sürdürdüğü fabrikadaki yangın, hasara yol açtı.