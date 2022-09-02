Kocaeli'de 2 minibüs çarpıştı: 11 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Genel 02.09.2022, 07:12
Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi Seka Park Köprüsü üzerinde M.Y. idaresindeki minibüs ile A.K. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8'i Kuveyt uyruklu turist olmak üzere 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan köprü üzerindeki trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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