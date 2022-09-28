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Kocaeli'de 105 bin 400 makaron ele geçirildi

Kocaeli'deki operasyonda gümrük kaçağı 15 bin 800 boş, 89 bin 600 tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Genel 28.09.2022, 07:24
Kocaeli'de 105 bin 400 makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma kapsamında İzmit ilçesinde tespit edilen 3 adreste arama yaptı.

Ekipler, 15 bin 800 makaron, içi tütün dolu 89 bin 600 makaron, 22 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 140 paket sigara, 2 bin sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Operasyonla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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