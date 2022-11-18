Koç Holding'den 'siyasi liderlerle görüşme' iddiasına yalanlama

Koç Holding tarafından, bazı sosyal medya kanalları üzerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu'nun siyasi liderler ile bir araya geldiği iddialarına ilişkin, böyle bir görüşmenin gerçekleşmediği, iddiaların tümüyle gerçek dışı olduğu bildirildi.

Holdingden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanalları üzerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun önceki gün Koç Holding tesislerinde siyasi liderler ile bir araya geldiği yönünde bilinçli ve sistematik bir şekilde asılsız haberler paylaşılarak algı yönetimi yapılmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Böyle bir görüşme gerçekleşmemiş olup iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca Sayın Ali Y. Koç söz konusu tarihte planlı bir seyahat nedeniyle yurt dışındadır. Altını çizerek ifade etmek isteriz ki manipülatif ve hayal ürünü ithamlarda bulunan bazı sosyal medya hesapları her fırsatta Topluluğumuzu çeşitli siyasi senaryoların parçasıymış gibi göstermeyi amaçlamaktadır. Yalan haberler üzerinden Topluluğumuzun hedef gösterilmesine asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Koç Topluluğu kurulduğu günden bu yana her koşulda ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için var gücüyle çalışmaktadır. Her fırsatta vurguladığımız gibi Topluluğumuz siyasetin bir parçası değildir. Bu doğrultuda söz konusu yalan haberleri yayanlar hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem ivedilikle başlatılmıştır."