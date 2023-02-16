Kızlarından geriye hatıraları kaldı: Anılarla yaşayıp cennette kavuşacağız

Alkan ailesi, depreme Kahramanmaraş'taki evlerinde yakalandı. Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Sevim Alkan, 5 katlı binanın üçüncü katında eşi ve çocuklarıyla yaşıyordu. Depremde çöken binada eşi ve kendisi hayatta kaldı ama 2 çocuğunu kaybetti.

Sallantıyla birlikte binanın çökmesinin sadece 3 saniye sürdüğünü anlatan anne Sevim Alkan, kendisini hemen yatağın kenarına attığını ve cenin pozisyonu aldığını söyledi.

Baba Cemil Alkan ise "Bizim elbise dolabı üzerimize çöktü. Kalorifer peteği benim üzerime geldi. Bizim işçi arkadaşlarımız, ormancı arkadaşlarımız sağ çıkanlar koşarak binanın etrafında dönmüşler, ses dinlemişler. Üç arkadaşımız bizi buradan almak için canla başla mücadele ettiler ellerinde hiç ekipman olmadan." dedi.

Göçük altında kaldıkları 3 saat, onlara bir ömür gibi geldi. Sakin kalmaya çalışarak, birbirlerine güç vererek hayatta kaldılar.

Nefes kontrolü yaptıktan sonra kendine geldiğini ve eşine ses verdiğini belirten Sevim Alkan, üst komşusuyla da çok net konuştuğunu, onun yarım saat içinde vefat ettiğini aktardı.

Yıkıntıların arasından 17 yaşındaki kızları Buse'ye ait ayı bulundu. Aynı zamanda geçmiş zamanlarda çekilen fotoğrafların yüklendiği dizüstü bilgisayara da ulaşıldı.

"Anılarla yaşayıp ve cennette onlarla kavuşmayı planlıyoruz"

Cemil Alkan, "Bilgisayar çıktı. Bilgisayar çıkmış. Bütün anılarımız bilgisayarda. Kızınızdan çocuklarınızdan geriye onlar kaldı zaten. Fotoğrafları, videoları 2 hafta önce bilgisayara aktarmıştık telefonlarımızdan. Anılarla yaşayıp ve cennette onlarla kavuşmayı planlıyoruz." dedi.

Anne Sevim Alkan da "Kimin ayısı bu? Bu büyük kızımın, Buse'nin ayısı. Bununla uyurdu, hep başucundaydı. Bununla yatardı. Yani sanki yavrumu görmüş gibi oldum şu anda." diye konuştu.

Defne ve Buse toprağa verildi. İki çocuklarını da kaybeden çift, ellerinde kızlarının eşyalarından geriye kalanlarla avunmaya çalışıyorlar.