Kızılaydan Pakistan'daki engellilere destek

Türk Kızılay, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 90 engelliye tekerlekli sandalye, yürüteç ve koltuk değneği desteğinde bulundu.

Başkent İslamabad'daki Pakistan Kızılayı Genel Merkezi'nde düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Serdar Şahid Ahmed Lagari, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ve davetliler katıldı.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Camilo yaptığı açıklamada, İslamabad'da 90 engelliye 50 tekerlekli sandalye, 20 yürüteç ve 20 koltuk değneği dağıttıklarını söyledi.

Camilo ayrıca Türk Kızılay tarafından onarımı yapılan Pakistan Kızılayı Gençlik ve Gönüllü Departmanının da açılışının gerçekleştirildiğini kaydetti.