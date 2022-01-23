Kızılay yolda kalanlara kumanya dağıttı
Türk Kızılay Kilis Şubesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı.
Türk Kızılay Kilis Şubesi ekipleri, kar nedeniyle Kilis-Hatay kara yolunda kalan sürücülere kumanya dağıttı. Türk Kızılay Kilis Şubesi, kentte etkili olan kar nedeniyle yolda kalan vatandaşlara yardım etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Türk Kızılay Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan, yazılı açıklamasında, zorlu kış şartlarında yolda mahsur kalan araç şoförlerine yardım etmek, onların yanında olduklarını hissettirmek için yollarda olduklarını belirtti.
Her koşulda halkın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Kilis Kızılay Şubesi olarak Kilis ve çevresinde yolda mahsur kalan araç şoförlerimize yiyecek ve gıda yardımında bulunduk. Aynı zamanda ihtiyaçlarını sorarak elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalıştık. Biz büyük bir aileyiz ve her şartta her koşulda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|22
|43
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|22
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|19
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Tottenham
|19
|36
|7. Arsenal
|20
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|21
|29
|10. Aston Villa
|21
|26
|11. Leicester City
|19
|25
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|21
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Villarreal
|22
|32
|7. Barcelona
|20
|32
|8. Rayo Vallecano
|20
|31
|9. Valencia
|22
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Celta Vigo
|22
|27
|12. Espanyol
|22
|27
|13. Osasuna
|22
|26
|14. Granada
|22
|25
|15. Elche
|21
|22
|16. Getafe
|21
|21
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|21
|17
|20. Levante
|21
|11