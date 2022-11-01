Kızılay, 'Kızılay Haftası Sokağı'nda' miniklerle buluştu
Türk Kızılay'ın Etimesgut yerleşkesinde kurulan "Kızılay Haftası Sokağı"nda, "Dünden daha güçlüyüz seninle birlikte" sloganıyla, anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenlendi.
Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, "Kızılay Haftası Sokağı"nı, Kızılaycılık kültürünü ve temel ilkelerini çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırmak amacıyla kurduklarını söyledi.
Hafta boyunca, Kızılaycılık ruhunu yansıtan sayısız etkinlik düzenleyeceklerini ifade eden Özer, minik ziyaretçilere, Kızılay gönüllüsü olmayı öğrettiklerini, yardımlaşmayı, dayanışmayı, afet hizmetlerini, afetlerde neler yapıldığını, insani yardım hizmetlerini ve kan hizmetlerini anlattıklarını kaydetti.
Türk Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, Etimesgut yerleşkesinde, 4 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak Kızılay Sokağı'nda, afetlerden korunma eğitimi, öğrenci etkinlikleri, sahne gösterileri, geleneksel sokak oyunlarının düzenleneceğini bildirdi.
Özer, ayrıca AFAD'ın deprem simülasyon tırı, afet haberleşme araçları, tarihi sergiler, film gösterimlerinin yapılacağını aktardı.
Genel Müdür Özer, hafta boyunca kan, kök hücre, plazma bağışında bulunulması çağrısı da yaptı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Başakşehir
|11
|23
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|11
|11
|15. Sivasspor
|12
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|11
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|11
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Pendikspor
|10
|18
|6. Samsunspor
|11
|17
|7. Manisa FK
|10
|16
|8. Rizespor
|10
|15
|9. Sakaryaspor
|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Bandırmaspor
|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|10
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|10
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|12
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Getafe
|12
|13
|15. Espanyol
|12
|11
|16. Celta Vigo
|12
|11
|17. Girona
|12
|10
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|12
|4