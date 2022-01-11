Kızılay, Gazze'ye desteğini sürdürüyor

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Kızılay Filistin Delegasyon aracılığıyla ihtiyaç sahibi ve kimsesizlere yardımların, ulaştırılmaya devam ettiği belirtildi.

Gazze Aşevi'nde pazar ve-perşembe günleri arasında 400 aileye sıcak yemek çıkartıldığı ifade edildi.

Han Yunus ve Refah bölgelerinde ise yaklaşık bin kişiye toplam 87 bin dolar tutarında zekat dağıtımının gerçekleştirildiği, savaş ve çatışma döneminde yapılan nakdi yardımlarla birlikte bölge halkına yaklaşık 100 bin dolar maddi kaynak sağlandığı bildirildi.

Ramazan aylarında kapasitesini arttıran aşevinin kısa sürede bölgenin beslenme ihtiyacını karşılamaya başladığı aktarıldı.

Aşevinden yararlanan Selmeye Mahmud Al Dawabha, dul ve 7 çocuğu olduğunu ve yardıma çok ihtiyacı duyduğunu kaydetti.

Yemek yardımının kendisine büyük kolaylık sağladığını belirten Al Dawabha, "Çocuklarımın 4'ü serebral palsi hastası. Çocuklarımın bakımı ve beslenmesi çok masraflıydı. Türk Kızılay'dan Allah razı olsun. Bize karşı nazik oldukları için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.