Kızılay Düzceli depremzedeler için tüm imkânlarını seferber etti

Saat 04.08’de meydana gelen depremin ardından Kızılay’ın Düzce, Ankara, İstanbul Afet Müdahale Merkezleri ile Bolu, Zonguldak, Yalova ve Sakarya Şube Başkanlıklarından 200’den fazla uzman personel ve gönüllü, yardım faaliyetlerini sürdürüyor.



Afetin ilk dakikalarında bölgeye intikal eden Kızılay afet timleri, uzman personel ve gönüllüler Düzce’de Cahit Zarifoğlu, Konuralp, Necla Pekolcay KYK Yurtları, Anıt Park Meydanı, Cedidiye Cami ve Belediye binası bahçesi; Bolu, Sakarya ve Zonguldak’ın aralarında bulunduğu çevre illerde de farklı noktalarda konuşlandırılmış olan 11 adet ikram aracı ve mobil mutfaklar sayesinde 40 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Sıcak yemeğin yanı sıra Beslenme Platformu Üyeleriyle beraber 70 bin adetten fazla çorba, sıcak-soğuk içecek, su ve ikram malzemesi afetzedelere ulaştırıldı. 4 bine yakın battaniye dağıtımı da yapan Kızılay, psikososyal destek ekipleriyle afetin yaralarını sarıyor.