Kızılay'dan Bosna Hersek'e destek

Türk Kızılay Uluslararası Delegasyon ve Operasyon Müdürü Anıl Kocabal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketi nedeniyle gıda, hijyen ve içme suyu dağıtımı yapıldığını anımsatarak, "Türkiye'den gelen 3 tırdan oluşan insani yardım malzemelerini bugün itibariyle Bosna Hersek sınırları içerisindeki depolarımıza indiriyoruz." dedi.

Yardım konvoyunda 100 bin parça kışlık giyim ve 1500 adet battaniyenin bulunduğuna işaret eden Kocabal, dağıtımın da en kısa sürede başlayacağını ifade etti.

Kocabal, alanda yapılan incelemeler neticesinde bölgedeki çalışmaların devam edeceğini aktararak, "Sahada birçok tespitimiz oldu. Türk Kızılay olarak Bosna Hersek'in yanındayız." diye konuştu.

Selin kırsal bölgeleri olumsuz etkilediğini söyleyen Kocabal, tarım ve hayvancılığı kalkındırmak için ilerleyen günlerde bir program uygulamaya konulacağını sözlerine ekledi.