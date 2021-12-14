Kızılay'dan Ağrı'daki çocuklara kışlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin ve beraberindeki gönüllüler, köy çocuklarının kışın üşümemesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle alınan bot ve montlar, Ağrı Dağı eteklerindeki Çiftlik köyüne götürüldü. Köyün İbrahim Ağa Ortaokulu bahçesinde yapılan dağıtım programında, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç'un katılımıyla 400 öğrenciye bot ve mont verildi.

İlçe merkezinde taşımalı eğitimden yararlanan 400 öğrenciye de kışlık kıyafet dağıtıldı.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç, AA muhabirine, çocukları sevindirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kızılayın Türkiye'de 600'ün üzerinde şubesinin olduğunu ve 150 yıllık tecrübeyle vatandaşların yardımına koştuğunu ifade eden Turunç, şöyle konuştu:

"Çocukların mutluluğunu görmek bize de heyecan veriyor. Çocuklar gerek ayakkabı, gerek montta istedikleri renkleri seçiyorlar. Çocukların gönül dünyalarında heyecan oluşuyor. Buradaki şubemiz aracılığıyla bu yardımları dağıtan iş adamları ve hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Çocuklar tamamen ayakkabısız değildi, her birisinin ayağında ayakkabı vardı. Ama bir kısmı eskimiş, bir kısmı giyilmez noktaya gelmişti. Kendilerinin renklerine ve modellerine bakıp seçerek giydikleri bu ayakkabılar ve montlar, onlarda farklı bir heyecan oluşturdu."

Hayırseverlerden Ercan Buzkan da maddi durumu iyi olmayan öğrencilere kışlık kıyafet ulaştırmaya devam edeceklerini anlattı.

Programa, Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Kızılay gönüllüleri de katıldı.