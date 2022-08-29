Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 kişilik daimi işçi statüsünde personel alımı yapacak.
Genel 29.08.2022, 09:03
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 kişilik daimi işçi statüsünde personel alacak.
Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, bu kapsamda 3 ikinci kaptan ve 7 mühendis istihdam edilecek.
İş başvuruları, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Kıyı Emniyetine başvurular geçersiz sayılacak. Müracaatlar, süresi içinde Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.
Konuya ilişkin ilanlar, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.
Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Söz konusu ilan için 2 Eylül'e kadar başvuru yapılması gerekiyor.
Kaynak: AA
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