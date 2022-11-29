Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor
Kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor.
Genel 29.11.2022, 12:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Kurala uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek
1 Aralık'ta başlayacak uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek.
Güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılması öneriliyor.
Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.
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