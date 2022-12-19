Kırmızı bültenle aranıyordu! Sınır hattında yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınır hattında yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alındı.
Sınır hattında takip edilen terörist, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.
Yapılan incelemede, yakalanan teröristin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist M.M. olduğu belirlendi.
1⃣ DEAŞ’lı bir teröristin Suriye’den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. #MSB pic.twitter.com/dbCxCuJ8Se— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2022
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