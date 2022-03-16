Kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul'da yakalandı
İsrail tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul İstihbarat Şube ekipleri ve Asayiş Şube ekiplerince Şişli'de yakalandı.
Genel 16.03.2022, 01:13
İsrail Emniyet İrtibat Görevlilerince kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi Omre Oda'nın İstanbul'da olabileceği bilgisi üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Şişli ilçesinde kız arkadaşı ile birlikte yaşadığı tespit edilen Oda, Asayiş Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
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