Kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer yalandı.
Genel 30.08.2022, 11:47 30.08.2022, 12:00
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti.
Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı."
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