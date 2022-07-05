Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Genel 05.07.2022, 08:48
Kırklareli-İstanbul seferini yapan 16 ABE 743 plakalı otobüs, Lüleburgaz çıkışında şarampole devrildi.
Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.
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