Kırklareli'nde 23 göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Genel 26.11.2022, 14:14
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren göçmenler yakalanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese giden ekipler, Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişiler, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|33
|2. Pendikspor
|13
|24
|3. Keçiörengücü
|13
|24
|4. Samsunspor
|13
|23
|5. Rizespor
|13
|22
|6. Bodrumspor
|14
|22
|7. Boluspor
|13
|22
|8. Manisa FK
|13
|20
|9. Sakaryaspor
|14
|19
|10. Altay
|14
|18
|11. Bandırmaspor
|13
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|13
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4