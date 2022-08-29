Kırıkkale'de kafede çıkan yangın hasara yol açtı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Genel 29.08.2022, 06:02 29.08.2022, 06:35
Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki kafede yangın çıktı.
Kafeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Buzdolabı fişinin takılı olduğu prizden çıktığı değerlendirilen yangında kafe zarar gördü.
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