Kimya fabrikasında patlama: Yaralılar var
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.
Genel 06.09.2022, 14:23
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi.
Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Olayda yaralıların olduğu bildirildi.
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