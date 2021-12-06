Kimlik yenilemede son tarih ne zaman?

2023 yılına kadar yenilenmesi gereken yeni kimlik kartlarının kullanım süresi 10 yıl olacak. Yeni kimlik kartları ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine elektronik ortamda güvenli bir şekilde erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, kamu ve özel teşebbüs hizmetlerinde hızlı hizmet alma avantajı sağlayacak.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Kimlik yenileme randevuları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu.nvi.gov.tr internet sitesine girerek alınabilir.

Bir başka randevu alma yolu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Alo 199 çağrı merkezi aranarak yapılabilir.