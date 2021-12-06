Kimlik yenilemede son tarih ne zaman?
Kent merkezlerindeki nüfus müdürlüklerinden yapılan kimlik değiştirme işlemi için son gün 31 Aralık 2023 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra eski kimliklerin (nüfus cüzdanlarının) kullanımı geçerli olmayacak.
Genel 06.12.2021, 16:02 06.12.2021, 16:14
2023 yılına kadar yenilenmesi gereken yeni kimlik kartlarının kullanım süresi 10 yıl olacak. Yeni kimlik kartları ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine elektronik ortamda güvenli bir şekilde erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, kamu ve özel teşebbüs hizmetlerinde hızlı hizmet alma avantajı sağlayacak.
KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Kimlik yenileme randevuları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu.nvi.gov.tr internet sitesine girerek alınabilir.
Bir başka randevu alma yolu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Alo 199 çağrı merkezi aranarak yapılabilir.
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|O
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|20
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|20
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|14
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|13
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|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
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|13
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|15
|13
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|13
|7
|Takımlar
|O
|P
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|15
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|25
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|15
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|15
|16
|16. Everton
|14
|15
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
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|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
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|16
|29
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|27
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|23
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|16
|22
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|16
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|12
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