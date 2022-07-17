Kilis'te bir depodaki tüp patlaması hasara yol açtı

Geçerli köyü Bitkıran mezrasında M.K'ye ait evin depo olarak kullanılan bölümünde bulunan 2 mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.