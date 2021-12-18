Kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz doğum gününde anıldı
İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda genç yaşta hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz doğum gününde, ailesi ve sevenleri tarafından mezarının başında anıldı.
Genel 18.12.2021, 14:31 18.12.2021, 14:40
Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anmaya Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, abisi Fatih Cengiz ve arkadaşları katıldı.
Başak Cengiz'in 29. doğum gününü unutmayan arkadaşları, mezarı çiçeklerle donattı.
Kızının mezarı başında gözyaşlarını tutamayan acılı anne Beyhan Cengiz, "İyi ki doğdun yavrum. İyi ki ben senin annenim." diye seslendi.
Mimar Başak Cengiz, 9 Kasım günü İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
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