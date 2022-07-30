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Kılıçdaroğlu'ndan muharrem ayı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, muharrem ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.

Genel 30.07.2022, 23:47 30.07.2022, 23:57
Kılıçdaroğlu'ndan muharrem ayı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muharrem ayının, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muharrem ayının, ülkemizin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını; tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan Muharrem lokmalarının Hak katında kabul olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

#chp
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