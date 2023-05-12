Kerem Kınık istifa etti

Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı. Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. 2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.

Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oy birliği ile Olağanüstü Genel Kurul’a gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne Genel Başkanlığımızı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık’ın talebi ile alınan bu karar çerçevesinde, Olağanüstü Genel Kurul'a kadar tüzüğümüz gereği Birinci Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vekalet edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kerem Kınık, istifasının ardından sosyal medya hesabında, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı.

Erdoğan: Beni de ciddi manada üzmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kızılay ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir" demişti.

Başkan Erdoğan'dan istifa sonrası mesaj

Başkan Erdoğan, istifa sonrasında attığı Twitter mesajında ise şunları söyledi: