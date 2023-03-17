Kentsel dönüşüm kredisi iki katına çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı kentsel dönüşüm için maliklere finansman paketi kapsamında 1.250.000 TL'lik destek planlandığını açıkladı. Buna göre, maliyetin 840 baz puana kadarlık kısmı Hazine tarafından karşılanacak. Öte yandan pakette 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeli finansman sağlanacak. İşte kalem kalem tüm detaylar.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladı. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkânlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak sağlamaya devam ediyoruz." denildi.

"1 MİLYON 250 BİN LİRAYA KADAR FİNANSMAN İMKANI SUNULACAK"

Açıklamada şöyle devam edildi: "Bu kapsamda; riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için, kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1.250.000 TL'ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz.

Paket ile vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeleri için önemli bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz.

"TAZMİN ORANINI YÜZDE 9'A ÇIKARIYORUZ"

Ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimini sağlıyoruz. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uyguladığımız tazmin oranını bu paket özelinde %7'den %9'a çıkarıyoruz. Ayrıca, mevzuatta Bakanlığımıza yetkisi verilen kefalet oranlarını da azami düzeyde kullanıyoruz. Çok uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketimiz ile 12 ay ödemesiz dönem imkânı dâhil toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunuyoruz. Bu doğrultuda 50 milyar TL kefalet limitini kullanıma açıyoruz.

Bu finansman desteklerinin Kentsel Dönüşüm sürecini hızlandırarak ülke ve millet olarak doğal afetlere daha hazırlıklı hale gelmemize vesile olmasını ümit ediyoruz."

İşte kentsel dönüşüme ilişkin verilen tüm destekler:

Kentsel dönüşümde yeni destek paketi! Kredi üst limiti 1 milyon 250 bin TL'ye çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya paylaşımında, "Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanımız @NureddinNebati ile attık. Dönüşümde kredi limitini 600.000'den 1 Milyon 250 bine çıkardık." dedi.