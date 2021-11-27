Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıya tutuklama
Kırklareli'nde kendisini savcı olarak tanıtıp yaşlı çiftin ziynet eşyası ve dövizini alan kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 27.11.2021, 10:29 27.11.2021, 10:49
Kent merkezinde yaşayan Aydın K. (72) ve Ayten K. (70) çifti, kendisini savcı olarak tanıtıp çeşitli bahanelerle para isteyen M.K'ye (37) 4 bin 300 dolar, 150 avro, 38 bin lira, 15 çeyrek altın, 12 tam altın, 2 yarım altın, 2 bilezik ile gram altın verdikten bir süre sonra dolandırıldığını anladı.
Yaşlı çift, durumu polise bildirerek yardım istedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından şüpheliyi İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yakaladı.
Kırklareli'ne getirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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