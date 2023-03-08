Kemal Coşkun kimdir? Kemal Coşkun neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı var mıydı soruları merakla soruluyor.

Coşkun Sucukları'nın sahibi Kemal Coşkun'un ölüm haberi başta ailesi, yakınları olmak üzere bütün sevenlerini derin bir hüzne gark etti. Peki, Kemal Coşkun kimdir? Kemal Coşkun neden öldü?

KEMAL COŞKUN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Coşkun Suçukları'nın kurucusu Kemal Coşkun hayatını kaybetti

Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Coşkun'un cenazesi yarın öğle vaktinde Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüpsultan Işıklar Köyü Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.



Coşkun Sucukları'nın kurucusu iş insanı Kemal Coşkun yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bugün vefat eden Coşkun (86), Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu.

Coşkun'un cenazesi yarın öğle vaktinde Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüpsultan Işıklar Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.

Aslen Bayburtlu olmasına karşın Kemal Coşkun, sucuğuyla meşhur Afyonkarahisarlı olarak bilinirdi.

Sahibi olduğu Coşkun Et ve Mamulleri, 1975 yılında Afyon'da kuruldu.

1985 yılında özel et kombinası ruhsatını aldı.

Bugün Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında yer alıyor.

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