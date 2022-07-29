Keçiören'de freni boşalan otobüs binaya çarptı

Uyanış Mahallesi'nde son durakta yolcularını indiren Oktay Suna yönetimindeki özel halk otobüsünün seyir halindeyken freni boşaldı.

Otobüsü durdurmaya çalışan Suna, kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarpmamak için manevra yaptı ve Aşıkpaşa Caddesi üzerinde kaldırıma çıkarak bir binaya çarptı. Kaza sonucu otobüste ve binada bulunan iş yerinde hafif hasar meydana geldi. Otobüs şoförü, aracı vatandaşların yardımıyla yola çekti.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün, soğukkanlılığıyla olası bir facianın önüne geçtiğini söyledi.

"O sırada araçta kimse yoktu"

Kaza anını anlatan sürücü Suna, "Yolcuları son durakta indirdikten sonra hareket ettim. Seyir halindeyken otobüsün freni boşaldı. Yolda çocukları görünce direksiyonu çevirdim. Çok şükür, o sırada araçta kimse yoktu." diye konuştu.