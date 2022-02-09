Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı

Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından kurtarma ekiplerini koordine eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bu kişilere ulaşıldığı bilgisini sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Şıldak, "Kazdağları'nda yolda kalan personelimize ulaştık. Askeri personelimiz ve yol ekiplerimizi sağlıklı olarak naklediyoruz. Kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Jandarma, İlçe Belediyesi, DSİ, Sağlık başta olmak üzere kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.