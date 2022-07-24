Kazdağları eteklerinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerindeki bir zeytin bahçesinde çıkan yangın, söndürüldü.
Genel 24.07.2022, 14:11
Çamcı ve Hacıarslanlar mahalleleri arasındaki zeytin bahçesinden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü 2, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği de bir itfaiye aracı ile müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan örtü yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, zeytinliğin yanında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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