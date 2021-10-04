Kazada ölen polis memuru ve babası toprağa verildi
Malatya'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Abdüsselam ve babası Şerif Ekici birlikte son yolculuklarına uğurlandı.
Genel 04.10.2021, 14:48 04.10.2021, 14:59
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 26 yaşındaki polis memuru Abdüsselam Ekici için Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Ekici'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından baba Şerif'in bulunduğu alanın yanındaki musalla taşına konuldu.
Kazada yaralanan Abdüsselam Ekici'nin 7 aylık eşi Kübra Ekici'nin ambulansla sedyede geldiği cenaze törenine, polis memurunun yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de katıldı.
Malatya'nın Kale ilçesinde dün 3 aracın karıştığı zincirleme kazada biri polis memuru 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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