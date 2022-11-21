Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı

Baş Belası adlı tiyatro oyununda rol alan oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'ninde içinde bulunduğu minibüs Merzifon ilçesinde tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Tolga Güleryüz'ün son görüntüsü ortaya çıktı. İşte detaylar...

Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

SON GÖRÜNTÜSÜ

Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz'ün saatler önce çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı.

"SÜRATLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Masatlı, “Yapılan ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu tespit edildi” dedi. Ziyaret sonrası yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu:

“Kazada maalesef 3 insanımızı kaybettik. Kaza sonucu 7 tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan 2 tanesini Samsun’a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu. 4 tanesi de şu an itibarıyla Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan 1 tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz. Ceyhun Bey ile de görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış.

Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum, birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR’a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var.”

BAKAN KOCA'DAN İLK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazada yaralananlar ve hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Amasya Merzifon’da tiyatro sanatçılarını taşıyan bir minibüsün bir TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı.

Kazada hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum."