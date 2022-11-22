Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'ün eşinden yürek burkan mesaj

Amasya'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyunu sonrası dönüş yolunda meydana gelen kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez acı haberin ardından yürek burkan bir mesaj paylaştı: Ben seni affettim. Affet beni...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen 'Baş Belası' isimli tiyatro oyununun ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. Feci kazada oyuncu Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Yaralıların arasında Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten de vardı. Fersoy, Deveci ve İşiten'in durumlarının iyiye gittiği açıklandı.

Turnenin dönüş yolunda feci şekilde hayata veda eden isimlerden Tolga Güleryüz'ün eski eşi oyuncu Zeynep Gülmez'in paylaşımı yürekleri burktu.

Genç yaşta hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'e eski eşi Zeynep Gülmez "Ben seni affettim. Affet beni..." diyerek seslendi.

Tolga Güleryüz, 2015 yılında oyuncu Zeynep Gülmez ile nikah masasına oturmuş çift daha sonra 2017'de anlaşmalı boşanmıştı.