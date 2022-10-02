Kaza yapan sürücünün yakınları muhabire tepki gösterdi
İstanbul'da kontrolden çıkan kamyonet park halindeki araca çarpıp devrildi. Sürücünün yakınları, kazayı görüntülemeye çalışan haberciye tepki gösterdi.
Genel 02.10.2022, 13:56
İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki araca çarpan kamyonet yan yattı.
Yara almadan kurtulan sürücünün yakınları kazayı görüntüleyen haberciye tepki gösterdi.
Sürücünün yakınları polisin araya girmesiyle uzaklaştırıldı.
Devrilen kamyonetin kaldırılmasıyla aksayan trafik normale döndü.
Kaynak: TRT Haber
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