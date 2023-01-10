Kaz Dağları'nda orman yangını
Çanakkale'de Kaz Dağları'nda orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Genel 10.01.2023, 09:12 10.01.2023, 09:58
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Evciler köyüne yakın bir noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
Bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.
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