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Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 2 ölü

Kayseri'de kamyonun otomobile çarpması sonucu çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Genel 29.07.2022, 17:11 29.07.2022, 17:30
Kayseri'de kamyon otomobile çarptı: 2 ölü

İ.S. idaresindeki 34 BME 170 plakalı kamyon, kuzey çevre yolunda 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyonda yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobilde bulunan 2 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. 

#kayseri
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