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Kayseri'de apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Genel 30.07.2022, 00:43 30.07.2022, 00:55
Kayseri'de apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Gülük Mahallesi Bozatlı Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, hasar meydana geldi.

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