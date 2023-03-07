Kayseri ve Kahramanmaraş'ta deprem
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ondan önce ise, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 12.40'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, art arda 7.7 ve 7.6'lık iki sarsıntı yaşandı.
Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen büyük deprem, geniş bir coğrafyada hissedildi.
CAN KAYBI 46 BİNİN ÜZERİNDE
Ülkenin güneyindeki toplam 11 ilde hissedilen sarsıntı, kentler büyük yıkımlara neden oldu.
Enkaz altında can veren vatandaşlarımızın sayısı ise 46 bini aştı.
Kentlerde hissedilir düzeyde artçı sarsıntıların devam ettiği öğrenildi.
KAHRAMANMARAŞ YENİDEN SALLANDI
Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde yaralar sarılırken, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı.
AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 12.40'ta yerin 7.52 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
AFAD, depremin merkez üssü olarak Onikişubat ilçesini işaret etti.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9