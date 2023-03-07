Kayseri ve Kahramanmaraş'ta deprem

Kayseri'nin İncesu ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 12.40'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, art arda 7.7 ve 7.6'lık iki sarsıntı yaşandı.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen büyük deprem, geniş bir coğrafyada hissedildi.

CAN KAYBI 46 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkenin güneyindeki toplam 11 ilde hissedilen sarsıntı, kentler büyük yıkımlara neden oldu.

Enkaz altında can veren vatandaşlarımızın sayısı ise 46 bini aştı.

Kentlerde hissedilir düzeyde artçı sarsıntıların devam ettiği öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ YENİDEN SALLANDI

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde yaralar sarılırken, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı.

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 12.40'ta yerin 7.52 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD, depremin merkez üssü olarak Onikişubat ilçesini işaret etti.