Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon
Kayseri'de narkotik ekipleri Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında düzenlenen operasyonda bir kamyonda uyuşturucu yakaladı.
Genel 19.12.2021, 16:50
Kayseri'de bir kamyonun yolcu koltuğunun altından uyuşturucu çıktı, 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, batı illerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında düzenlenen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu kamyon durduruldu.
Kamyonun yolcu koltuğunun alt kısmına gizlenmiş 225 gram sentetik uyuşturucu ve 2,20 gram esrar bulundu.
Operasyonda, A.C. ve M.P. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
7
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|16
|24
|10. Galatasaray
|17
|24
|11. Giresunspor
|17
|22
|12. Karagümrük
|16
|22
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|16
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. Gençlerbirliği
|17
|26
|8. İstanbulspor
|16
|23
|9. Adanaspor
|17
|23
|10. Kocaelispor
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|17
|21
|13. Menemenspor
|17
|20
|14. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|15. Manisa FK
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|16
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|17
|27
|8. Valencia
|17
|25
|9. Espanyol
|18
|23
|10. Villarreal
|17
|22
|11. Osasuna
|17
|22
|12. Athletic Bilbao
|17
|21
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|17
|20
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|18
|15
|17. Deportivo Alaves
|17
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8