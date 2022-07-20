Kayseri'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 12 yaralı
Kayseri'de yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Genel 20.07.2022, 11:02
İstanbul'dan Malatya istikametine giden R.G. idaresindeki yolcu otobüsü, Kamber mevkisinde yoldan çıkarak bankete girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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