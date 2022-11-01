Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari hükümlü yakalandı.
Genel 01.11.2022, 16:15
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçundan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Melikgazi ilçesinde olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
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