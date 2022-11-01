Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçundan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün Melikgazi ilçesinde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.